Политические лидеры Афганистана, покинувшие страну, впервые провели встречу

CentralAsia (CA) - Несколько афганских политиков, которые покинули Афганистан после захвата власти движением «Талибан», провели встречу в Турции. Об этом сообщает телеканал TOLOnews со ссылкой на пресс-секретаря партии «Джунбиш-е Милли» («Национальное исламское движение Афганистана») Ихсана Ниро, которую возглавляет бывший вице-президент, маршал Абдул Рашид Дустум.

«Маршал Дустум принимал политических и влиятельных лидеров. Встреча была проведена для обмена мнениями о том, как изменить ситуацию в Афганистане», — сказал Ниро.

Во встрече участвовали лидер «Народной партии исламского единства Афганистана» Хаджи-Мохаммад Мохакик, бывший вице-президент Ахмад Зия Масуд, бывший спикер парламента Мир-Рахман Рахмани, бывший министр финансов Абдул-Хади Аргандивал, а также представители лидера «Хезб-и-Вахдат» Мохаммад-Карима Халили и бывшего министра иностранных дел Салахуддина Раббани.

Эта встреча была первой, которую провели афганские политики, покинувшие Афганистан из-за захвата власти талибами. Некоторые из них, например, Дустум и Мохакик, в свое время возглавляли вооруженные формирования, которые боролись против талибов.

О чем договорились участники встречи, не сообщается.

В свою очередь, Исламский Эмират заявил, что ни одна политическая партия в настоящее время не пользуется поддержкой народа в Афганистане. «Нет такого движения, которое могло бы иметь поддержку народа и присутствовать в Афганистане», — сказал заместитель пресс-секретаря Исламского Эмирата Билал Карими. Встреча стала первой, которую провели афганские политики, покинувшие страну во время августовского коллапса.