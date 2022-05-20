В Узбекистане за сутки выявлено 13 инфицированных COVID-19

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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане на 20 мая общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 238 868. В течение прошедших суток зафиксированы 13 (накануне – 13) новых случаев, сообщает Минздрав.

Заболевшие зарегистрированы в столице (11) и Ташкентской области (2).

За день выздоровел 21 инфицированный коронавирусом (с начала пандемии 237107).

На лечении находятся 124 больных COVID-19.