В Узбекистане за сутки выявлено 13 инфицированных COVID-19

- Узбекистан, общество
- 11:52, 20 мая 2022
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане на 20 мая общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 238 868. В течение прошедших суток зафиксированы 13 (накануне – 13) новых случаев, сообщает Минздрав.
Заболевшие зарегистрированы в столице (11) и Ташкентской области (2).
За день выздоровел 21 инфицированный коронавирусом (с начала пандемии 237107).
На лечении находятся 124 больных COVID-19.
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