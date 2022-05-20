Токаев подписал указ о реформировании КНБ

Касым-Жомарт Токаев
CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ по вопросам реформирования Комитета национальной безопасности страны.
Как сообщается на сайте КНБ, 17 мая президент страны подписал указ № 893 «О некоторых вопросах Комитета национальной безопасности Республики Казахстан».
Документом вносятся поправки в 15 указов президента, предусматривающие совершенствование деятельности органов национальной безопасности.
«Утверждена обновленная структура КНБ. Реорганизованы и оптимизированы отдельные государственные учреждения КНБ», - говорится в сообщении.
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