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Золотовалютные резервы Узбекистана достигли $36 млрд

CentralAsia (UZ) -  Золотовалютные резервы Узбекистана по состоянию на 1 мая 2022 года увеличились на $745 млн, тем самым достигнув отметки $36 млрд, согласно данным Центробанка РУз.

Активы республики в валюте увеличились на $332 млн и составили $13,5 млрд, золотые запасы выросли на $444 млн и на данный момент стоимость всего драгметалла оценивается в $21,3 млрд. Физический объем резервов золота вырос более чем на 345 кг.

Узбекский «Мурунтау» стал самым крупным золотодобывающим месторождением в мире. По оценкам, в 2021 году на горнорудном комплексе Мурунтау, расположенном в Узбекистане было произведено немногим более 2 млн унций золота.

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