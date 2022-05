Талибы приказали женщинам на телевидении закрывать лица

CentralAsia (CA) - Власти «Талибана» в Афганистане попросили телевизионные компании обеспечить, чтобы женщины-ведущие на местных каналах закрывали лица во время эфира. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства нравов и добродетели «Талибана» Акиф Махаджар, передает Reuters.

«Вчера мы встретились с представителями СМИ они с радостью приняли наш совет», - сказал Махаджар, добавив, что этот шаг будет хорошо воспринят афганцами.

В заявлении, поступившем от ведомства, приказ назван «окончательным и не подлежащим обсуждению». Приказ распространяется на все афганские средства массовой информации.

Отмечается, что новое требование войдет в силу с 21 мая. Однако пока неизвестно, каковы будут последствия несоблюдения данного изменения.

Позже в сети стали появляться изображения афганских женщин-ведущих.

#AFG A powerful message from an Afghan woman (TOlo TV Host) that needs reflection: This is me, Yalda Ali, a woman -on verge of being eliminated by the Prevention of Vice and Promotion of Virtue. We are required to appear like this, hereafter. @bsarwary pic.twitter.com/Gjjhgm0wJf