Талибы приказали женщинам на телевидении закрывать лица

CentralAsia (CA) - Власти «Талибана» в Афганистане попросили телевизионные компании обеспечить, чтобы женщины-ведущие на местных каналах закрывали лица во время эфира. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства нравов и добродетели «Талибана» Акиф Махаджар, передает Reuters.

«Вчера мы встретились с представителями СМИ они с радостью приняли наш совет», - сказал Махаджар, добавив, что этот шаг будет хорошо воспринят афганцами.

В заявлении, поступившем от ведомства, приказ назван «окончательным и не подлежащим обсуждению». Приказ распространяется на все афганские средства массовой информации.

Отмечается, что новое требование войдет в силу с 21 мая. Однако пока неизвестно, каковы будут последствия несоблюдения данного изменения.

Позже в сети стали появляться изображения афганских женщин-ведущих.

#AFG A powerful message from an Afghan woman (TOlo TV Host) that needs reflection: This is me, Yalda Ali, a woman -on verge of being eliminated by the Prevention of Vice and Promotion of Virtue. We are required to appear like this, hereafter. @bsarwary pic.twitter.com/Gjjhgm0wJf — Wali Arian (@waliarian) May 19, 2022

Так, частный новостной канал «Шамшад» в Афганистане опубликовал фотографию своей ведущей в маске, запечатлев, как она ведет программу с закрытым лицом.

#Afg

The Taliban’s Ministry of Promoting Virtue and Preventing Evils #New_order compelled female TV anchors to wear face mask during TV shows while they had proper Hijab.

Our female colleagues are the 1st target of Taliban observation & this put them in high level #restriction. pic.twitter.com/GrOCElmAOK — Wahid Haidari (@wahidhaidari95) May 19, 2022

Придя к власти в Афганистане в августе 2021 года, талибы обещали соблюдать права женщин и гарантировали их безопасность. Однако впоследствии стали появляться сообщения об убийствах женщин. Вскоре женщинам запретили заниматься спортом, заставили учиться отдельно от мужчин, временно запретили преподавать и учиться в Кабульском университете. По сообщениям СМИ, женщин не пригласили на работу в правительство, как обещали, и заставляли сидеть дома ради безопасности. Кроме того, талибы обязали женщин в Афганистане носить хиджабы.