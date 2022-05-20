экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Талибы приказали женщинам на телевидении закрывать лица

CentralAsia (CA) -  Власти «Талибана» в Афганистане попросили телевизионные компании обеспечить, чтобы женщины-ведущие на местных каналах закрывали лица во время эфира. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства нравов и добродетели «Талибана» Акиф Махаджар, передает Reuters.

«Вчера мы встретились с представителями СМИ они с радостью приняли наш совет», - сказал Махаджар, добавив, что этот шаг будет хорошо воспринят афганцами.

В заявлении, поступившем от ведомства, приказ назван «окончательным и не подлежащим обсуждению». Приказ распространяется на все афганские средства массовой информации.

Отмечается, что новое требование войдет в силу с 21 мая. Однако пока неизвестно, каковы будут последствия несоблюдения данного изменения.

Позже в сети стали появляться изображения афганских женщин-ведущих.

Так, частный новостной канал «Шамшад» в Афганистане опубликовал фотографию своей ведущей в маске, запечатлев, как она ведет программу с закрытым лицом.

Придя к власти в Афганистане в августе 2021 года, талибы обещали соблюдать права женщин и гарантировали их безопасность. Однако впоследствии стали появляться сообщения об убийствах женщин. Вскоре женщинам запретили заниматься спортом, заставили учиться отдельно от мужчин, временно запретили преподавать и учиться в Кабульском университете. По сообщениям СМИ, женщин не пригласили на работу в правительство, как обещали, и заставляли сидеть дома ради безопасности. Кроме того, талибы обязали женщин в Афганистане носить хиджабы.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • В Ташкенте проходит совещание министров культуры государств-членов ШОС
  • Китай предложил расширить БРИКС
  • Цены на недвижимость в Улан-Баторе стремительно растут


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com