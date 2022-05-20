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В КНДР за сутки выявили более 260 тыс. больных с симптомами лихорадки

CentralAsia (CA) -  В Северной Корее за прошедший день зафиксировали свыше 263 тыс. заболевших с симптомами лихорадки, двое умерли. Предположительно, речь идет о коронавирусе. Первые случаи заражения COVID-19 были подтверждены в КНДР в конце апреля.

Ежедневную отчетность публикует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Общее число заболевших в республике превысило 2,2 млн человек, умерли 65 больных. Более 754 тыс. человек находятся на лечении.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назвал распространение коронавируса крупнейшим потрясением с основания КНДР. Он приказал привлечь военных к снабжению лекарствами аптек Пхеньяна. Южная Корея предложила КНДР вакцины от COVID-19 для борьбы с пандемией.

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