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Узбекистан и Беларусь намерены утвердить соглашение о взаимном поощрении и защите инвестиций

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане на общественное обсуждение вынесен проект постановления президента Шавката Мирзиеева «О ратификации международных договоров».

Проект постановления предусматривает ратификацию Соглашения между правительствами Узбекистана и Беларуси о взаимном поощрении и защите инвестиций, подписанного 1 августа 2019 года в Минске.

В документе отмечается, что принятие проекта постановления не потребует дополнительных затрат из госбюджета.

Принятие проекта постановления позволит реализовать внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления в силу вышеуказанного межправительственного соглашения, подписанного в Минске 1 августа 2019 года, и создаст основу для реализации соглашения.

Министерство инвестиций и внешней торговли назначается компетентным органом, ответственным за выполнение настоящего международного соглашения.

Министерство иностранных дел направит Беларуси уведомление о завершении Узбекистаном внутренних процедур, необходимых для вступления в силу данного международного соглашения.

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