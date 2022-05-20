Узбекистан и Беларусь намерены утвердить соглашение о взаимном поощрении и защите инвестиций

- Узбекистан, общество
- 14:04, 20 мая 2022
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане на общественное обсуждение вынесен проект постановления президента Шавката Мирзиеева «О ратификации международных договоров».
Проект постановления предусматривает ратификацию Соглашения между правительствами Узбекистана и Беларуси о взаимном поощрении и защите инвестиций, подписанного 1 августа 2019 года в Минске.
В документе отмечается, что принятие проекта постановления не потребует дополнительных затрат из госбюджета.
Принятие проекта постановления позволит реализовать внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления в силу вышеуказанного межправительственного соглашения, подписанного в Минске 1 августа 2019 года, и создаст основу для реализации соглашения.
Министерство инвестиций и внешней торговли назначается компетентным органом, ответственным за выполнение настоящего международного соглашения.
Министерство иностранных дел направит Беларуси уведомление о завершении Узбекистаном внутренних процедур, необходимых для вступления в силу данного международного соглашения.