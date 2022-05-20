В Узбекистане создали комиссию по внесению изменений в Конституцию

CentralAsia (UZ) - Ожидается, что в Конституцию Узбекистана будут внесены изменения и дополнения. Для этой цели создана Конституционная комиссия, которая займётся реализацией организационных мероприятий по данному вопросу. Об этом сообщает Telegram-канал "Нигох", близкий к администрации президента Узбекистана.

Согласно данным, комиссия займется проработкой преобразований и реализацией организационных мероприятий.

Сообщается, что на совместном заседании Кенгашей Сената и Законодательной палаты Олий Мажлиса были определены состав и задачи комиссии. Её председателем избран Акмал Саидов.

В заместители председателя вошли: глава фракции УзЛиДеП Акмаль Акмал Хайитов, руководитель «Милий тикланиш» Алишер Кадыров, председатель Жокаргы Кенеса Каракалпакстана Мурат Камалов и редседатель комитета Сената по вопросам обороны и безопасности Кутбиддин Бурханов.

Ранее сообщалось, что депутаты УзЛиДеП и «Милий тикланиш» одобрили инициативу конституционной реформы Стоит отетить, что эти две фракции имеют коалиционное большинство в парламенте.

В декабре прошлого года Шавкат Мирзиёев заявил о необходимости провести реформы Конституции страны. В частности, отмечалось о необходимости внести изменения по таким вопросам как недопущение детского труда, надежная защита прав инвалидов, введение специальных экологических разделов, вопросы развития образовательных учреждений и прочее.