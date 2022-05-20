Протесты в Таджикистане: В России высказались об обострении ситуации в ГБАО

Мария Захарова

CentralAsia (TJ) - Москва обеспокоена обострением ситуации в Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикистана. Об этом 18 мая заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Мы с обеспокоенностью восприняли информацию официальных органов властей Таджикистана об эскалации напряженности в Горно-Бадахшанской автономной области республики, спровоцированной, как следует из сводок, криминальными элементами и примкнувшими к ним экстремистами», - сказала Захарова.

Она напомнила, что в результате произошедшего «есть жертвы, пострадавшие среди правоохранительных органов Таджикистана».

«По предварительной информации, среди пострадавших граждан РФ нет. Власти Таджикистана обещают принять необходимые меры для стабилизации ситуации и обеспечения безопасности российских граждан, которые могут оказаться на месте событий», - добавила Захарова.

В среду МВД Таджикистана сообщило, что один офицер госкомитета нацбезопасности погиб, 13 солдат ранены в ходе нападения вооруженной преступной группировки в Рушанском районе ГБАО на колонну госкомитета. Отмечалось, что организованные преступные группы в составе 200 человек с применением всех видов оружия заблокировали трассу Душанбе - Хорог и пограничную комендатуру в трех точках в центре Рушанского района ГБАО.

Источник в силовых структурах Таджикистана заявил РИА Новости, что спецоперация по нейтрализации вооруженных боевиков в Рушанском районе Горно-Бадахшанской автономной области страны завершена.

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