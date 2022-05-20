Протесты в Таджикистане: В ходе «антитеррористической операции» в Рушанском районе задержаны 114 человек, - МВД

CentralAsia (TJ) - Министерство внутренних дел Таджикистана уточнило число пойманных членов преступной группировки, которых задержали в результате «антитеррористической операции» в ГБАО.

По данным ведомства во время операции в Рушанском районе с 17 на 18 мая задержаны 114 членов террористической группы, еще 8 находятся в розыске, передает НИАТ «Ховар».

Число убитых остается прежнем - погибло 8 боевиков, еще 11 ранены. Также обновились данные по ликвидированному у членов ОПГ оружию.

«Изъято 24 автомата Калашникова, 5 пистолетов-пулеметов, 18 пистолетов различных марок, 4 винтовки ТОЗ-18, 11 ручных гранат Ф-1, 86 коктейлей Молотова, 3 кг тротила, 15 радиоприемников и 53 телефона», - уточнили в МВД.

В отчете говорится о группе в составе трех человек, которые организовали 6 боевых позиций в районе Вамардара, расположенных на высоте 350-400 метров от центра Рушанского района.

Правоохранительные органы уточняют, что с этой позиции были обстреляли здание МВД, пост правоохранительных органов, административные здания и главная дорога.

А для совершения вооруженного нападения на эшелон с военными в ход шли гранаты и автоматы. В результате чего был убит один офицер и ранены 13 военнослужащих.

По предварительным данным расследования ясно, что все преступные группы были полностью подготовлены к нападению и обеспечены оружием, сообщает МВД.

18 мая правоохранительные органы Таджикистана провели «антитеррористическую операцию» на международной трассе Душанбе-Хорог-Кульма.

В тот же день источник в силовых структурах Таджикистана заявил РИА Новости, что «спецоперация» по нейтрализации вооруженных боевиков в Рушанском районе ГБАО страны завершена.

Следственная группа Генпрокуратуры Таджикистана возбудила уголовное дело, ведется следствие.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения