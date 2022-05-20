Санкции с Беларуси могут быть временно сняты в обмен на транзит украинского зерна - СМИ

CentralAsia (CA) - США могут временно снять санкции с белорусских калийных удобрений в обмен на транзит украинского зерна через белорусскую территорию, сообщает 19 мая The Wall Street Journal.

По данным источников издания, обсуждается приостановка санкций на полгода. Украинское зерно будет транспортироваться по железной дороге в латвийский порт Клайпеда через Беларусь.

Ранее WSJ сообщал, что генсек ООН Антониу Гутерриш предложил ослабить ограничения на экспорт калийных удобрений из России и Белоруссии в обмен на вывод судов с зерном из украинских портов. В МИД России заявили, что в первую очередь следует рассмотреть вопрос об освобождении российского экспорта от санкций.

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Россию открыть украинские порты в своем выступлении в Совете Безопасности ООН 19 мая. По его словам, «решение об использовании продуктов питания в качестве оружия принимается в Москве и только в Москве». Госсекретарь отметил, что украинские элеваторы имеют около 20 млн тонн зерна на экспорт.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также работает над «пакетом мер», который позволит Украине возобновить экспорт продовольствия через Черное море.

«В мире достаточно еды для вcех. Проблема в его доставке, что тесно связано с войной на Украине», — заявил Гутерриш на заседании Совбеза ООН.