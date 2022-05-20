Генсек ООН выразил обеспокоенность напряженностью в Горном Бадахшане

Антонио Гуттериш

CentralAsia (TJ) - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен ростом напряженности и насилия в Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикистана, в том числе сообщениями о гибели людей. Об этом заявил на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь обеспокоен сообщениями о нарастающей напряженности и насилии в Горно-Бадахшанской автономной области, включая данные о погибших. Он призывает к сдержанности и принятию усилий для решения нынешней ситуации мирными средствами. ООН продолжает внимательно следить за ситуацией», — сообщил Дюжаррик.

Имам исмаилитов мира, принц Карим Ага Хан IV в свою очередь призвал своих последователей в Бадахшане «решать конфликты путем диалога и в духе уважения и взаимопонимания».

«Как имам, я призываю свою таджикскую общину сохранять спокойствие; соблюдать законы страны; воздерживаться от любого насилия, беспорядков, незаконной деятельности или любых других действий, которые могут поставить под угрозу их благополучие; всегда сохранять традиции нашей общины; жить в мире со всеми соотечественниками; вносить активный вклад в развитие своей страны», — говорится в обращении Ага Хана.

Ситуация в регионе обострилась в середине мая после того, как жители Хорога — административного центра ГБАО — выдвинули к властям ряд требований, в том числе об отставке главы области Алишера Мирзонабота. В противном случае бадахшанцы пообещали начать митинги протеста. Власти признали требования незаконными и заявили, что участие в протестах будет рассматриваться как акт терроризма.

16 мая протестующие направились к областной администрации в центре Хорога, но путь им преградили силовики. Они применили против участников акции резиновые пули и слезоточивый газ. В соцсетях сообщалось, что также было применено боевое оружие, в результате чего был убит один человек, несколько ранены.

18 мая в Рушанском районе ГБАО, где, по информации властей, около 200 человек заблокировали трассу Душанбе — Хорог, началась «антитеррористическая операция». По сообщению МВД, в ходе операции погиб офицер одной из силовых структур, 13 военнослужащих получили тяжелые ранения. Также были убиты 8, ранены 11 и задержаны 114 «членов террористических групп». У ОПГ изъято большое количество оружия и боеприпасов, коктейли Молотова. В ведомстве утверждают, что мирные жители не пострадали. Однако в соцсетях сообщают, что в селении Рушан (Вамар) силовики проводят «массовую чистку», а количество погибших мирных жителей исчисляется десятками.

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