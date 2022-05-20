В Казахстане продлят запрет на вывоз нефтепродуктов

CentralAsia (KZ) - Министерство энергетики РК планирует продлить запрет на вывоз из Казахстана нефтепродуктов автомобильным транспортом. Об этом рассказал глава ведомства Болат Акчулаков во время своей встречи с населением, передает Orda.kz.

«Хотим продлить запрет на вывоз нефтепродуктов с территории Казахстана автомобильным транспортом ещё на ближайшие 6 месяцев», – сказал министр.

Скорее всего, этот запрет продлится до конца нынешнего года. А с 2023 года страна будет отказываться от такой практики.

«Нам нужно построить правильные рыночные отношения, чтобы отдельные участники рынка не злоупотребляли этим», – добавил Акчулаков.

Казахстан ввел запрет на вывоз бензина, дизтоплива и других видов нефтепродуктов на 6 месяцев 12 ноября 2021 года.

Казахстанскими НПЗ в январе – марте было произведено 3,4 млн тонн нефтепродуктов, что на 7,5% больше, чем в аналогичном периоде 2021 года. В том числе бензина было произведено 1,2 млн тонн (+2,1%), дизтоплива – 1,2 млн тонн (+10,5%).

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