Шойгу заявил о скором освобождении ЛНР

Сергей Шойгу

CentralAsia (CA) - Министр обороны России Сергей Шойгу в пятницу, 20 мая, заявил, что российская армия совместно с подразделениями народной милиции ДНР и ЛНР продолжают расширять контроль над территориями Донбасса, отметив, что к завершению близится освобождение ЛНР, передает ТАСС.

«Группировки российских вооруженных сил совместно с подразделениями народной милиции Луганской и Донецкой народных республик продолжают расширять контроль над территориями Донбасса. Близится к завершению освобождение Луганской народной республики», — сказал министр.

Шойгу также указал, что с начала российских военных действий из ДНР, ЛНР и Украины в Россию были эвакуированы свыше 1 млн 377 тыс. человек.