Шойгу заявил о скором освобождении ЛНР
- Азия и мир, политика
- 16:21, 20 мая 2022
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Сергей Шойгу
CentralAsia (CA) - Министр обороны России Сергей Шойгу в пятницу, 20 мая, заявил, что российская армия совместно с подразделениями народной милиции ДНР и ЛНР продолжают расширять контроль над территориями Донбасса, отметив, что к завершению близится освобождение ЛНР, передает ТАСС.
«Группировки российских вооруженных сил совместно с подразделениями народной милиции Луганской и Донецкой народных республик продолжают расширять контроль над территориями Донбасса. Близится к завершению освобождение Луганской народной республики», — сказал министр.
Шойгу также указал, что с начала российских военных действий из ДНР, ЛНР и Украины в Россию были эвакуированы свыше 1 млн 377 тыс. человек.
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