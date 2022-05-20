Шойгу: почти две тысячи украинских солдат из «Азовстали» «сдались в плен»

CentralAsia (CA) - Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что 1908 военнослужащих ВС Украины с территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе «сдались в плен», передает «КоммерсантЪ».

«Заблокированные на заводе националисты начали сдаваться в плен. На данный момент сложили оружие 1908 человек. Напомню, что до этого, там сложили оружие 1387 морских пехотинцев»,— рассказал Шойгу в ходе сегодняшней коллегии Министерства обороны.

По его данным, с территории комбината также были эвакуированы гражданские, в том числе 85 женщин и 47 детей. «Всем оказана квалифицированная медицинская и психологическая помощь»,— отметил министр.

Вчера, 19 мая, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга ведомства отчитался о «взятии в плен» 1730 солдат ВСУ из «Азовстали». Глава ДНР Денис Пушилин, не называя точного количества военнослужащих, заявил, что «больше половины (бойцов ВСУ) точно абсолютно уже вышло, уже сложили оружие и вышли с белым флагом».

Представители Украины не подтверждает информацию российской стороны о происходящем на «Азовстали». Замминистра обороны Украины Анна Маляр призвала не воспринимать заявления РФ о сдавшихся в плен азовцах и назвала отчеты российских ведомств о числе плененных солдат ВСУ политической пропагандой.