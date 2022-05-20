Самыми дорогими районами Ташкента для аренды жилья названы Бектемирский и Мирабадский

CentralAsia (UZ) - Центр экономических исследований и реформ Узбекистана опубликовал исследование, согласно которому, средняя цена жилья в стране на вторичном рынке в апреле выросла на 2,1% по сравнению с мартом месяцем (снижение в марте составило 1,9%).

В разрезе регионов, наиболее высокие темпы роста цен на жилую недвижимость наблюдались в Джизакской (6,5%), Андижанской (5,3%), Ташкентской (5,1%) и Сырдарьинской (5%) областях, а в Сурхандарьинской (-1,7%), Наманганской (-1,4%) и Хорезмской (-1,2%) областях зафиксировано снижение цен.

Средние цены на жилье на вторичном рынке в столице в апреле выросли на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Наибольший рост отмечен в Бектемирском (3,5%), Мирабадском (2,6%) и Юнусабадском (2,4%) районах.

По оценкам, средняя арендная плата в Ташкенте в апреле составила 8,6 доллара (за 1 кв. м), что на 0,4% больше, чем в предыдущем месяце (рост на 9,1% в марте).

В разрезе районов наиболее высокая арендная плата зафиксирована в Шайхантахурском (11,7 долларов США), Мирабадском (10,8 долларов) и Яккасарайском (10,6 долларов).

При этом наиболее низкая арендная плата наблюдалась – в Сергелийском (5,6 долларов) и Бектемирском (6,2 долларов) и Учтепинском (6,7 долларов) районах.

Стало также известно, что в апреле 2022 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи недвижимости в Узбекистане составило 23,4 тыс., что на 15,1% больше, чем в марте (20,3 тыс.). Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 12,6% (20,8 тыс.).