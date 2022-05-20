На западе России создадут 12 воинских частей из-за «угроз у границ»

Серей Шойгу

CentralAsia (CA) - Для ответа на угрозы у российских западных границ до конца 2022 года в Западном военном округе будут созданы 12 новых воинских частей и подразделений, сообщил в пятницу на коллегии Минобороны РФ министр обороны генерал армии Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

Как отметил Шойгу, обстановка на западном стратегическом направлении характеризуется нарастанием военных угроз у российских границ. В частности, интенсивность полётов стратегической авиации США в Европе увеличилась в 15 раз, систематический характер приобрели заходы в Балтийское море американских кораблей.

«Принимаем меры адекватного противодействия. В этих условиях активно совершенствуем боевой состав войск. До конца года в Западном военном округе будут сформированы 12 воинских частей и подразделений», - сказал Шойгу.

Он также отметил, что «проводимые организационные мероприятия синхронизированы с поставкой в войска современного вооружения и военной техники». «В этом году планируется получить более 2 000 единиц таких образцов», - уточнил министр.

По словам главы ведомства, контрольные проверки по итогам зимнего периода обучения показали качественный рост уровня подготовки соединений округа по сравнению с предыдущим годом на 25%. Интенсивность отработки задач боевой подготовки кораблями Балтийского флота возросла на 42%. Выполнено более трёхсот боевых упражнений с применением различных видов вооружения. Налёт авиации округа с начала года вырос на 4%.