Впервые в Узбекистане произведено дизельное топливо Евро-6

CentralAsia (UZ) - На Бухарском нефтеперерабатывающем заводе впервые в истории Узбекистана было запущено производство экологически чистого и высококачественного дизельного топлива классов "Евро-6".

Как сообщила пресс-служба АО «Узбекнефтегаз», получен сертификат соответствия на серийное производство дизельного топлива марки ДТ-ЕВРО-Л-III-K5 (ЕВРО-6) в соответствии с требованиями Стандарта организации Ts 16472899-044:2021 "Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия".

Бухарский НПЗ успешно продолжает выпуск экологически чистого дизельного топлива Евро-6. Произведено и реализовано на биржевых торгах 1150 тонн данного дизельного топлива потребителям республики.

Дизельное топливо Евро-6 предназначено для снижения воздействия двигателей внутреннего сгорания на окружающую среду, содержит не более 5,0 мг/кг (ppm) массовой доли серы и массовой доли полициклических ароматических углеводородов не более 4,0 %.