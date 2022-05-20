Показатель вакцинации первой дозой в Узбекистане составил 94,7% по отношению к запланированному

CentralAsia (UZ) - 19 мая в Узбекистане использовали 160 403 дозы вакцины от COVID-19.

Из них первой дозой привили 8 626 человек, второй – 21 400, третьей и бустерными дозами – 130 377 человек, сообщает УзА.

Всего в стране использовали 53 миллиона 573 тысячи 192 дозы вакцины. Из них привитые первой дозой составляют 20 миллионов 321 тысячу 985 человек, второй - 16 миллионов 453 тысячи 79, третьей и бустерными дозами - 16 миллионов 799 тысяч 128 человек.

Показатель вакцинации первой дозой составил 94,7 процента по отношению к запланированным для вакцинации слоям населения.

Вакцинация от коронавируса в стране продолжается.