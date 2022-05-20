Les Echos: Россия может получить рекордные доходы от поставок газа в Европу

CentralAsia (CA) - Россия может получить рекордные 100 млрд долларов за поставки газа в Европу в этом году на фоне резкого роста цен на голубое топливо, пишет в статье для французской газеты Echos обозреватель Винсент Колен со ссылкой на аналитиков Citi.

Автор публикации отметил, что члены ЕС ежедневно отправляют 200 млн долларов «Газпрому», несмотря на «санкции, громкие заявления и обещания эмбарго».

«Благодаря резкому росту цен Россия должна получить 100 млрд долларов за газ, поставленный в Европу в этом году, что почти вдвое больше, чем в прошлом, когда цены уже были высокими. И это без учета доходов от нефти, угля и другого сырья», — считает Колен.

По его мнению, Россия выиграла первый раунд «энергетической битвы», поскольку даже если Евросоюз станет покупать чуть меньше газа, скачок цен компенсирует падение объемов поставок.

«Угрожая эмбарго, но не предпринимая никаких действий, европейцы попали в ловушку, а Владимир Путин одерживает верх в этой ситуации», — говорится в статье.

Обозреватель Echos также отметил, что сверхприбыли «Газпрома» полностью окупили газопровод «Северный поток — 2».

Президент России Путин 23 марта объявил, что российская сторона в расчетах за газ откажется от «всех скомпрометировавших себя валют» и будет принимать оплату за него от недружественных стран (все страны ЕС, США, Великобритания и другие) в рублях. Согласно новой схеме страны, покупающие газ у России, должны открыть счета в Газпромбанке. Они проводят оплату в евро через банк, который потом переводит валюту в рубли.