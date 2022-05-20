Гурбангулы Бердымухамедов посетил с визитом Татарстан (видео)

CentralAsia (TM) - 19 мая экс-президент и председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана (верхней палаты парламента) Гурбангулы Бердымухамедов отправился в Казань для участия в экономическом саммите «Россия – исламский мир: «KazanSummit 2022», а также для празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Об этом сообщает пресс-служба президента Татарстана.

В аэропорту Бердымухамедова встретил президент Татарстана Рустам Минниханов.

Принять участие в празднованиях 1100- летия принятия ислама Волжской Булгарией Минниханов пригласил Гурбангулы Бердымухамедова во время своего визита в Ашхабад в апреле текущего года.

На площадке саммита экс-глава Туркменистана встретился с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым. О конкретных темах переговоров не сообщается, но судя по опубликованной пресс-службой главы Татарстана видеозаписи, стороны обсудили взаимодействие в рамках Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС), а также транспортно-транзитные коридоры. Предложения российской стороны Бердымухамедов обещал передать на рассмотрение президенту Туркменистана.

По информации агентства ТАСС, выступая на саммите, глава верхней палаты туркменского парламента заявил, что Ашхабад готов помочь укрепить связи между Россией и странами исламского мира.

«Свое будущее Туркменистан видит в дружбе, сотрудничестве и взаимопонимании с Российской Федерацией и государствами исламского мира», – заключил Бердымухамедов.

После саммита Минниханов и Бердымухамедов провели двусторонние переговоры в Казанском Кремле. Глава Татарстана высказал удовлетворенность сотрудничеством и рассказал о том, что в Туркменистане работает ряд татарстанских предприятий, в том числе ПАО «КАМАЗ», ПАО «Татнефть», «КЭР-холдинг», Казанский вертолетный завод.

По словам Минниханова, Татарстан уже выполнил контракт на поставку 1982 большегрузов «КАМАЗ», двух скоростных пассажирских катеров проекта А 145 и медицинского вертолета «АНСАТ».

Бердымухамедов также подтвердил намерения расширять сотрудничество с Татарстаном.

Сообщается, что во время встречи представители татарстанских компаний «Татнефть», «КАМАЗ», «КЭР-Холдинг» и «Эйдос-Медицина» отчитались о проектах, выполняемых ими в Туркменистане, и рассказали о возможностях дальнейшего сотрудничества.

В завершении встречи Минниханов вручил Бердымухамедову орден «За заслуги перед Республикой Татарстан».