В Ташкенте вход в автобус сделали только через переднюю дверь

- Узбекистан, общество
- 17:32, 20 мая 2022
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CentralAsia (UZ) - В Ташкенте ввели новые правила входа в автобус. Новые меры должны повысить культуру пользования транспортом и создать удобства для пассажиров.
Как сообщили в пресс-службе «Тошшахартрансхизмат», теперь войти в автобус (электробус) можно только через переднюю дверь после оплаты проезда через специальный валидатор и устройство, установленное рядом с водителем.
При выходе из автобуса или электробуса нужно пользоваться задними дверями.
Отмечается, что данное правило введено с целью создания удобства для пассажиров и формирования культуры пользования транспортом.
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