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В Ташкенте вход в автобус сделали только через переднюю дверь

CentralAsia (UZ) -  В Ташкенте ввели новые правила входа в автобус. Новые меры должны повысить культуру пользования транспортом и создать удобства для пассажиров.

Как сообщили в пресс-службе «Тошшахартрансхизмат», теперь войти в автобус (электробус) можно только через переднюю дверь после оплаты проезда через специальный валидатор и устройство, установленное рядом с водителем.

При выходе из автобуса или электробуса нужно пользоваться задними дверями.

Отмечается, что данное правило введено с целью создания удобства для пассажиров и формирования культуры пользования транспортом.

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