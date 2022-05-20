Узбекские ученые смогут изучить исторические архивы Османской империи

CentralAsia (UZ) - Узбекским исследователям разрешили пользоваться историческими архивами Османской империи. Об этом сообщили в Министерстве туризма и культурного наследия Узбекистана.

Фонд истории и культуры тюркских языков «Турктав» предоставил узбекским исследователям доступ к историческим архивам Османской империи в рамках международного форума «Новый этап сотрудничества стран ШОС: туризм и культурное наследие». Теперь узбекские ученые смогут восстановить ряд документов по истории Узбекистана.

На данный момент фонд оцифровал 55 тысяч электронных рукописей. Также в рамках форума Фонд «Турктав» передаст в дар библиотеке Института туризма и культурного наследия «Шелковый путь» оригинальные рукописи по истории Узбекистана.

Такие документы входят в число декретных коллекций османских архивов. Кроме того Фонд «Турктав» и Минтуризма Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве.