В Госдуму России внесли законопроект об отмене предельного возраста для службы по контракту

CentralAsia (CA) - В Госдуму России внесли законопроект об отмене возрастного предела для заключения первого контракта на воинскую службу, передает телеканал «Настоящее время».

Сейчас российские граждане могут заключить контракт с Минобороны, пока им не исполнилось 40 лет, иностранцы – до 30 лет. Депутаты предлагают отменить возрастной предел для граждан трудоспособного возраста. Для мужчин это 65 лет.

«Для применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники необходимы высокопрофессиональные специалисты. Опыт показывает, что таковыми они становятся к 40-45 годам», – говорится в пояснительной записке.

Авторы документа – глава комитета по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов.

«Реализация таких подходов будет способствовать привлечению специалистов востребованных специальностей, прежде всего родственных гражданским, (медицинского обеспечения, инженерных, технического обслуживания, эксплуатации, связи и др.) на военную службу по контракт», – считают депутаты.

В России мужчин начали вызывать в военкоматы для "сверки данных воинского учета". О таких вызовах в редакцию "Настоящего времени" сообщали, в частности, жители Нижнего Новгорода. Между тем, предложения явиться в военкомат "для уточнения документов воинского учета" приходят мужчинам буквально по всей стране.