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В Узбекистане на 12% повышаются зарплаты бюджетников

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 20 мая подписал указ о повышении с 1 июня размеров заработной платы работникам бюджетных организаций в среднем на 12%.

Документ принят «в целях расширения масштабов мер, направленных на повышение уровня жизни населения и последовательного повышения доходов граждан».

С 1 июня устанавливаются размеры: минимальный размер оплаты труда — 920 тысяч сумов в месяц или 83 доллара (было 822 тысячи); базовая расчетная величина — 300 тысяч сумов в месяц или 27 долларов (было 270 тысяч).

Работодателям рекомендовано производить повышение размеров зарплаты в соответствии с МРОТ, обеспечив выплату зарплаты не ниже МРОТ, установленного законодательством.

До этого зарплаты бюджетникам (а также пенсии, стипендии и пособия) повышались с 1 сентября 2021 года — в среднем на 10%.

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