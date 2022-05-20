Канада расширила санкции против России

CentralAsia (CA) - Канада расширила ограничительные меры в отношении России, введя санкции против 14 граждан. Об этом в пятницу, 20 мая, сообщает МИД Канады.

«Эти новые меры накладывают ограничения на 14 человек, включая российских олигархов, членов их семей и приближенных к режиму [президента РФ Владимира] Путина», — говорится в сообщении.

Кроме того, Канада вводит запрет на экспорт предметов роскоши в Россию, а также запрет на ввоз целевых предметов роскоши из РФ, таких как ювелирные украшения, алкоголь, предметы искусства.

8 мая Канада расширила ограничительные меры в отношении России, введя санкции против 45 граждан. Перечень лиц, в отношении которых были введены ограничения, составлялся на основе фактора сопричастности граждан к проведению спецоперации РФ по защите Донбасса.

Ранее, 6 апреля, Канада ввела антироссийские ограничения против девяти граждан России, что в основном затронуло бизнесменов, затем включила в санкционный список 14 российских физлиц и членов их семей, в том числе главу Центробанка России Эльвиру Набиуллину и нескольких предпринимателей. Позже, 27 апреля, Оттава ввела ограничительные меры против более чем 200 представителей руководства Донецкой и Луганской народных республик.

28 апреля МИД России закрыл въезд в страну нескольким гражданам Канады, соответствующая мера затронула 592 человек. Как подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве, ограничения вводились вынужденно и в качестве зеркальной реакции на действия Оттавы.