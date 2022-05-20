Туркменистан и Иран возобновляют торговлю через пограничный терминал Сарахс

CentralAsia (TM) - Торговля между Туркменистаном и Ираном через пограничный терминал Сарахс возобновляется с 1 июня 2022 года.

«В целях эффективного использования международных транспортных коридоров Туркменистана и увеличения объема международных грузоперевозок, с 1 июня 2022 года иностранным автомобилям вместе с водителями разрешается пересечение границы по маршруту Сарахс-Фарап-Серахс, при условии соблюдения всех необходимых требований», – говорится на сайте Государственного предприятия «Туркменулаггозегчилик».

Пограничный терминал Серахс расположен в провинции Хорасан-Разави к северо-востоку от Ирана на общей границе с Туркменистаном.

Ранее сообщалось, что президенты Туркменистана и Ирана договорились наращивать взаимовыгодное