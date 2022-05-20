Спецпредставители по Афганистану президентов Узбекистана и России провели в Москве переговоры

CentralAsia (UZ) - Специальный представитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев провел в Москве переговоры со Специальным представителем президента России по Афганистану Замиром Кабуловым.

По информации МИД РУз, в ходе беседы обсуждены усилия Узбекистана и России по мирному урегулированию афганского кризиса, восстановлению социально-экономической инфраструктуры страны, оказанию гуманитарной помощи и иной помощи афганскому народу.

Стороны также обменялись мнениями о текущей ситуации в Афганистане, выработке консолидированной позиции международного сообщества как в отношении новых властей страны, недопущению гуманитарного кризиса в Афганистане, так и реализации в стране различных инфраструктурных проектов, в том числе в сфере транспорта и энергетики.

Выражена обоюдная заинтересованность Узбекистана и России в продолжении консультаций по афганской тематике, отметили в МИДе.