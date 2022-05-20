У переболевших коронавирусом мышей заметили признаки болезни Паркинсона, - исследование

CentralAsia (CA) - Вирус SARS-CoV-2, возможно, способен повышать риск дегенерации мозга, схожей с тем, что наблюдается при болезни Паркинсона. К такому выводу пришли ученые Университета Томаса Джефферсона, которые изучили влияние вируса на мозг генетически модифицированных мышей, экспрессирующих человеческий рецептор ACE2. Результаты исследования опубликованы в журнале Movement Disorders.

ACE2 — это белок на поверхности некоторых типов клеток, который связывается с коронавирусным S-белком, в результате чего SARS-CoV-2 получает доступ внутрь клетки, где начинает размножаться. Для изучения патологического процесса ученые используют трансгенных мышей K18-hACE2, которые подвержены коронавирусной инфекции и страдают от респираторных и других симптомов, также наблюдающихся и у людей.

«Мыши K18-hACE2 были инфицированы SARS-CoV-2, чтобы вызвать заболевание от легкой до умеренной степени тяжести. После 38-дневного выздоровления мышам вводили не вызывающую поражения дозу паркинсонического токсина MPTP и подвергали эвтаназии через 7 дней. Последующее нейровоспаление и потеря дофаминергических нейронов SNpc определялись и сравнивались только с SARS-CoV-2 или MPTP.

У мышей K18-hACE2, инфицированных SARS-CoV-2 или MPTP, не было выявлено потери нейронов SNpc DA после MPTP. У мышей, инфицированных и выздоровевших от инфекции SARS-CoV-2, MPTP вызывал потерю дофаминергических нейронов SNpc на 23% или 19% больше, чем SARS-CoV-2 или MPTP, соответственно (p < 0,05). Исследование активации микроглии показало значительное увеличение количества активированной микроглии как в SNpc, так и в стриатуме в группе SARS-CoV-2 + MPTP по сравнению с SARS-CoV-2 или только MPTP», - говорится в исследовании.

Другими словами, МФТП вызывает у животных гибель дофаминергических нейронов и устойчивые признаки болезни Паркинсона. В низких дозах, использовавшихся в данном исследовании, он обычно не приводит к неврологическим нарушениям у мышей. Однако у грызунов, которые выздоровели после коронавирусной инфекции, была замечена повышенная восприимчивость к токсину, что выражалось в гибели нейронов в черном веществе — области мозга, играющей важную роль в координации мелких и точных движений, а также регуляции многих вегетативных функций.

Хотя причины болезни Паркинсона остаются неизвестными, предполагается, что значительную роль могут сыграть различные факторы внешней среды. Симптомы, характерные для болезни Паркинсона, были описаны у людей, переболевших испанским гриппом 1918-1920 годов, вызванным распространением вируса гриппа H1N1. Ученые также показали, что мыши, инфицированные этим штаммом, были восприимчивы к МФТП. Сам вирус не убивает нейроны, но делает их более уязвимыми к вторичным факторам — токсину, бактериальному заражению или генетической мутации.

Исследование не подтверждает, что COVID-19 способен стать причиной болезни Паркинсона, однако авторы научной работы предостерегают, что связь между вирусом и нейродегенеративным расстройством, если она будет доказана, может стать серьезным бременем для мировой системы здравоохранения.

Болезнь Паркинсона – хроническое расстройство нервной системы, а точнее, ее экстрапирамидного отдела. Патология проявляется нарушением двигательных функций, развитием тремора, тиков.