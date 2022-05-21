Warner Music Asia сделали первый шаг на музыкальный рынок Монголии

Тамир Энхтуул или Mrs M

CentralAsia (MNG) - Региональный лейбл Asiatic Records компании Warner Music Asia сделал свой первый шаг в Монголию, подписав контракт с рэпером Mrs M. Об этом 21 мая сообщил портал Music Week.

Монголия может похвастаться активной и яркой рэп-культурой уже почти два десятилетия. Хотя в стране проживает чуть более трех миллионов человек.

В заявлении о подписании контракта с Mrs M лейбл сказал: «Она представляет новое поколение монгольских артистов: многоязычных и мультикультурных, с музыкой, сочетающей традиционные монгольские звуки с современными хип-хоп битами».

Миссис М прорвалась в 2017 году вирусным хитом Bang, который был выпущен во всем мире. Затем она выпустила хиты Cash Cash, Goy Te и Sugar Daddy, которые возглавили местные музыкальные чарты.

Mrs M является одним из ведущих исполнителей компиляционного проекта Asiatic.wav от Asiatic Record, недавно запущенной серии EP, в которой рассказывается о многообещающих исполнителях хип-хопа и R&B Азии. Ее первым релизом на Asiatic Records стал Daughter Of Khan, созданный в сотрудничестве с американским хип-хоп суперпродюсером Гарри Фраудом, который продюсировал хиты для крупных хип-хоп исполнителей, включая Benny The Butcher, French Montana и Wiz Khalifa.

Mrs M сказала: ««Я очень рада присоединиться к Warner Music и выпустить свои песни на Asiatic Records. В Монголии всегда была отличная хип-хоп сцена. Это маленькая страна, но я верю, что наша музыка может привлечь гораздо более широкую аудиторию. Хотя Чингисхан жил более 800 лет назад, мы, монголы, все еще носим его наследие с гордостью, и по сей день он является для нас национальной иконой вдохновения и надежды; следовательно, мы все — нашего Великого Хаана».

Джонатан Сербин, сопрезидент Warner Music Asia, сказал: «Мы рады сообщить, что миссис М. присоединится к семье Warner Music. Asiatic Records был запущен, чтобы предоставить платформу для самых ярких азиатских исполнителей хип-хопа и R&B, и особенно многоязычных рэперов, чтобы помочь им выйти на рынки по всему континенту и за его пределами.

«Миссис М. олицетворяет эту особую породу музыкантов с уникальными голосами, которые доминируют на своих домашних рынках в Азии и готовы выйти за пределы своих границ».

Тамир Энхтуул родилась 12 января 1993 года в городе Улан-Батор. Популярное сценическое ее имя Mrs M.

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