Растущая мощь 3x3 Antwerp ищет серебро в Улан-Баторе на первом мероприятии Challenger 2022 года

CentralAsia (MNG) - На загруженном поле 14 команд будут надеяться заявить о себе, сражаясь за два призовых билета, доступных для участия в Prague Masters, который является третьей остановкой в этом году в Мировом туре FIBA 3x3.

После такого невероятного старта профессиональной трассы действие поднимется на ступеньку выше в одном из любимых мест 3x3 с двухдневным зрелищем, разыгранным в Sky Resort, также известном как самое счастливое место в городе Улан-Батор.

Antwerp занимает первое место по уважительной причине. У бельгийца, который штурмом взял Мировое турне в 2021 году, не было блюза второго сезона.

Они дошли до полуфинала — в пятый раз за семь турниров — на турнире Utsumoniya Opener, что было замечательным достижением, учитывая, что Antwerp играл без замены.

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Но Брайан Де Вальк вернулся, и Antwerp должен быть доволен своими шансами на важный удар перед Manila Masters на следующей неделе, где они занимают второе место.

Zaisan MMC Energy штурмом взяла первые этапы профессионального турнира после победы в Ulaanbaatar Super Quest и заняла второе место в Asia Pacific Super Quest 2022.

Но они будут без 22-летнего динамовца Ган-Эрдэнэ Ганцолмон, который на протяжении этих двух турниров находился в режиме проверки, поскольку он рано заявил о том, что станет звездой прорыва 2022 года.

Его отсутствие может открыть дверь в трудный пул А, возглавляемый Антверпеном, для Sansar MMC Energy, занявшей второе место в Asia Pacific Super Quest. Чтобы монголы вышли из группы, 25-летней звезде Ананд Ариунболд нужно загореться и выдать напоминание о своих безумных талантах.

Но лучшей монгольской командой, вероятно, является Ulaanbaatar MMC Energy, в которой есть свои национальные игроки и ценный новобранец Стив Сэр. Канадская легенда 3х3 не утратил мастерства стрелка, когда он осветил Ulaanbaatar Super Quest своим фирменным криком Yessirrr catch from deep.

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Ulaanbaatar MMC Energy в этом случае вышел в полуфинал, но надеется пройти здесь еще глубже, поскольку каждая из этих трех монгольских команд стремится к тому, чтобы опередить Manila Masters.

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