В Монголии заявили, что готовы оказать гуманитарную помощь КНДР

CentralAsia (MNG) - Монголия обеспокоена данными о сложной гуманитарной ситуации в Северной Корее и готовы участвовать в решении этой проблемы.

20 мая, глава администрации президента Монголии Содбаатар Янгуг принял посла КНДР в Монголии О Сын Хо.

В ходе встречи Я.Содбаатар подчеркнул, что Монголию и КНДР связывают традиционно дружественные отношения и наши страны стремятся к их дальнейшему развитию. Отметив, что две страны и народы имеют добрую традицию поддержки друг друга, глава Администрации президента выразил обеспокоенность в связи с распространением пандемии коронавируса в КНДР и ухудшением ситуации, заявив, что правительство Монголии готово оказать гуманитарную помощь КНДР.

Посол О Сын Хо, в свою очередь, отметил, что сменявшие друг друга главы государств и правительств КНДР и Монголии, а также председатель Государственного Совета КНДР Ким Чен Ын и президент Монголии У.Хурэлсух внесли значительный вклад в развитие дружественных отношений между двумя странами.

Посол КНДР поблагодарил правительство и народ Монголии за то, что они протянули руку помощи народу Корейской Народно-Демократической Республики и выразили готовность оказать моральную поддержку.

источник: president.mn

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