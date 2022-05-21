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ООН сообщила о 3838 погибших мирных жителях на Украине с 24 февраля
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  С начала российских военных действий, 24 февраля, по 19 мая на Украине погибли 3838 мирных жителей, в том числе 1454 мужчины, 947 женщин, 89 девочек и 98 мальчиков, а также 69 детей и 1181 взрослый, пол которых пока неизвестен. Об этом сообщает Управление верховного комиссара ООН по правам человека.

Ранения получил 4351 гражданский, в том числе 812 мужчин, 553 женщины, 103 девочки и 116 мальчиков, а также 164 ребенка и 2603 взрослых, пол которых пока неизвестен.

На контролируемых Киевом территориях Донецкой и Луганской областей погибли 1992 человека, ранены 1872. На неподконтрольных Киеву территориях этих областей погибли 127 человек, ранены 509, сообщает ООН. В других регионах Украины погибли 1719 человек, ранены 1970.

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