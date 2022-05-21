Шойгу доложил Путину о «полном освобождении» комбината «Азовсталь»

CentralAsia (CA) - С комбината «Азовсталь» в Мариуполе выведены все бойцы батальона «Азов». Территории завода и города «полностью освобождены». Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram.

В пресс-релизе Минобороны говорится, что всего с территории завода выведено 2439 бойцов «Азова» и военнослужащих вооруженных сил Украины. Накануне, 20 мая, в «плен сдалась» последняя группировка — 531 человек.

В сообщении ведомства отмечается, что командира «Азова» Дениса Прокопенко вывезли с территории комбината в специальном бронеавтомобиле. В Минобороны РФ это объяснили «ненавистью мариупольцев и желанием расправы над ним».

«Подземные сооружения предприятия, в которых прятались боевики, перешли под полный контроль российских вооруженных сил»,— сообщил представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ситуацию с «Азовсталью», сказал, что сдавшиеся украинские военные имели полное право «выйти и сберечь свою жизнь». Они получили на это санкцию от командования вооруженных сил Украины, пояснил он в интервью, представленном 20 мая телеканалом «Украина 24».

Осада «Азовстали» продолжалась с 21 апреля. Как тогда сообщал Сергей Шойгу в докладе президенту, на территории завода были блокированы около двух тысяч военнослужащих Украины. Владимир Путин отдал приказ не штурмовать комбинат, а заблокировать его территорию.