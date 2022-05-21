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Зеленский объяснил сдачу военных с «Азовстали» сигналом от Киева

CentralAsia (CA) -  Украинские силы, находившиеся на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе, получили «сигнал» от командования ВСУ о праве «выйти и сберечь свою жизнь», сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «Украина 24».

По словам главы Украины, дальше все будет зависеть от обязательств, взятых на себя ООН, Международным комитетом Красного Креста и Россией, которые обещали, что сдавшиеся военные будут в безопасности ждать «того или иного формата обмена».

Зеленский также рассказал, что Киев вел переговоры с партнерами о предоставлении вооружения, которое могло бы позволить украинским силам прорваться к мариупольскому комбинату. Он добавил, что немало украинских летчиков погибли при попытках добраться до «Азовстали». По словам президента, по воздуху планировалось доставить лекарства и еду на комбинат.

«Очень много вещей происходило, которые никто официально не мог комментировать. Воздушных коридоров к «Азовстали» не было из-за российской мощной ПВО», — подчеркнул Зеленский.

Украинские военнослужащие держали оборону Мариуполя почти 90 дней. Бóльшую часть этого периода они находились на «Азовстали», площадь которой составляет 11 кв. км, или примерно 1/15 всего города. Вместе с военными на заводе укрывались мирное население.

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