Алиев и Пашинян обсудят мирный договор в Брюсселе

CentralAsia (CA) - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Брюсселе 22 мая обсудят предложенные сторонами пункты о начале переговоров по соглашению о мире. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в интервью агентству Armenpress.

«Повестка следующая: предложенные Арменией и Азербайджаном пункты для урегулирования отношений или начала мирных переговоров, вопросы возвращения пленных и выяснения судеб без вести пропавших лиц, вопросы разблокирования региональных коммуникаций, вопросы начала работы двусторонней комиссии по делимитации и безопасности границ», — сказал Григорян.

Новая встреча пройдет на фоне акций протеста в Армении, поводом для которых стал совет Пашиняна «снизить градус ожиданий» по мирному соглашению. Оппозиция усмотрела в этой фразе риск «сдать» Карабах Азербайджану; власти Армении такую возможность исключают.

В начале апреля президенты двух стран провели встречу в Брюсселе. На ней также присутствовал глава Евросовета Шарль Мишель. Стороны, в частности, договорились создать двустороннюю комиссию по делимитации границ между двумя закавказскими республиками.

Армянская и азербайджанская стороны ведут переговоры о двух документах — это предложенный Баку в середине марта проект мирного соглашения и ответ на него Еревана. Проект Азербайджана состоит из пяти пунктов:

- взаимное признание суверенитета, территориальной целостности, нерушимости международных границ и политической независимости друг друга;

- взаимное подтверждение отсутствия территориальных претензий государств друг к другу и юридическое обязательство не предъявлять такие претензии в будущем;

- обязательство воздерживаться от угрозы безопасности в отношении друг друга в межгосударственных отношениях, от применения силы и угрозы силой против политической независимости и территориальной целостности, а также от иных обстоятельств, несовместимых с целями Устава ООН;

- делимитация и демаркация государственной границы, установление дипломатических отношений;

- открытие транспортных коммуникаций, установление иных коммуникаций и сотрудничество в других областях, представляющих взаимный интерес.

В Ереване согласились с предложениями азербайджанской стороны, однако отметили, что те не учитывают проблему статуса Нагорного Карабаха и проживающих там армян.

В сентябре 2020-го между Арменией и Азербайджаном вспыхнул вооруженный конфликт, который завершился 8 ноября того же года. В результате боевых действий азербайджанская армия занял город Шуша, впоследствии объявленный культурной столицей Азербайджана.

По итогам конфликта было заключено трехстороннее мирное соглашение между Азербайджаном, Арменией и Россией. Согласно ему на территориях, подконтрольных Армении, была размещена группировка российских миротворцев численностью 10 тыс. человек.