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Зеленский назвал число участников боевых действий на стороне Украины

CentralAsia (CA) -  В боевых действиях против российских сил на Украине принимают участие 700 тыс. человек, они дислоцированы по всей территории страны, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу «Украина 24».

«На сегодняшний день это 700 тысяч – вот вы видите результат работы 700 тысяч воюющих людей. 700 тысяч. Это в момент войны», – сказал он.

Зеленский выразил уверенность, что Украине требуется армия, значительно превышающая по численности прежние 250–260 тыс. человек. Он добавил, что именно это стало причиной подписания в начале февраля указа, который предполагал увеличение численности ВСУ на 100 тыс. человек в течение трех лет.

Президент Украины отметил, что российские силы перед началом военных действий перебросили войска в Крым, Белоруссию и на другие направления и «на сегодняшний день с таким объемом ни одна страна Европы не справилась бы». Россия не называла численности группировки войск, участвующих в «военной операции» на Украине.

Конец боевым действиям между российскими и украинскими силами будет положен дипломатическим путем, уверен Зеленский. По его мнению, «победа будет очень сложная, она будет и кровавая, она точно будет в бою, но концовка точно будет в дипломатии». Он пояснил, что есть «некоторые вещи», завершение которых возможно лишь с помощью диалога, поскольку Киев хочет «вернуть все», а Москва «хочет все не отдать».

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