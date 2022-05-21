ВОЗ сообщила о 80 подтвержденных случаях оспы обезьян в 11 странах

CentralAsia (CA) - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что подтверждены 80 случаев заражения людей оспой обезьян в 11 странах, где эта болезнь не считается эндемичной, ещё 50 фактов расследуются.

«На данный момент подтверждены около 80 случаев заболевания, а 50 находятся на стадии расследования. По мере расширения эпиднадзора, вероятно, будут поступать сообщения о новых случаях», - заявляет ВОЗ.

В организации отметили, что оспа обезьян эндемична среди некоторых популяций животных в ряде стран, что приводит к периодическим вспышкам среди местного населения и путешественников. Отмечается, что последние вспышки, зарегистрированные в 11 государствах, являются нетипичными, поскольку происходят в неэндемичных странах.

Подчеркивается, что ВОЗ совместно с затронутыми государствами и профильными организациями расширяет эпиднадзор за заболеванием, в том числе чтобы дать рекомендации по лечению.

В организации обратили внимание, что оспа обезьян распространяется иначе, чем COVID-19. «ВОЗ призывает людей получать из надежных источников, таких как национальные органы здравоохранения, информацию о масштабах вспышки в их общине (если таковая имеется), симптомах и мерах профилактики», - добавили в ВОЗ.

Симптомы оспы обезьян проходят в течение нескольких недель, но в некоторых случаях могут привести к медицинским осложнениям и даже смерти. Случаи заражения людей выявлены в ряде стран, в том числе Великобритании, Швеции, Италии, Франции, Австралии, Канаде, Германии, Нидерландах и Испании, где их на данный момент больше всего – 30.