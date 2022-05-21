экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
ВОЗ сообщила о 80 подтвержденных случаях оспы обезьян в 11 странах
Предыстория: Би-би-си: По миру распространяется новый вид эпидемии – оспа обезьян

CentralAsia (CA) -  Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что подтверждены 80 случаев заражения людей оспой обезьян в 11 странах, где эта болезнь не считается эндемичной, ещё 50 фактов расследуются.

«На данный момент подтверждены около 80 случаев заболевания, а 50 находятся на стадии расследования. По мере расширения эпиднадзора, вероятно, будут поступать сообщения о новых случаях», - заявляет ВОЗ.

В организации отметили, что оспа обезьян эндемична среди некоторых популяций животных в ряде стран, что приводит к периодическим вспышкам среди местного населения и путешественников. Отмечается, что последние вспышки, зарегистрированные в 11 государствах, являются нетипичными, поскольку происходят в неэндемичных странах.

Подчеркивается, что ВОЗ совместно с затронутыми государствами и профильными организациями расширяет эпиднадзор за заболеванием, в том числе чтобы дать рекомендации по лечению.

В организации обратили внимание, что оспа обезьян распространяется иначе, чем COVID-19. «ВОЗ призывает людей получать из надежных источников, таких как национальные органы здравоохранения, информацию о масштабах вспышки в их общине (если таковая имеется), симптомах и мерах профилактики», - добавили в ВОЗ.

Симптомы оспы обезьян проходят в течение нескольких недель, но в некоторых случаях могут привести к медицинским осложнениям и даже смерти. Случаи заражения людей выявлены в ряде стран, в том числе Великобритании, Швеции, Италии, Франции, Австралии, Канаде, Германии, Нидерландах и Испании, где их на данный момент больше всего – 30.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Политические лидеры Афганистана, покинувшие страну, впервые провели встречу
  • Следственный комитет РФ возбудил дело из-за нападения на посла России в Польше
  • Талибы приказали женщинам на телевидении закрывать лица


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com