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Минобороны России сообщило об уничтожении техники из США и Европы под Житомиром
Игорь Конашенков
Игорь Конашенков

CentralAsia (CA) -  В Житомирской области российские силы ракетами «Калибр» уничтожили «крупную партию» вооружения и техники, поставленную из США и Европы украинским войскам, сообщил представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе железнодорожной станции Малин Житомирской области уничтожена крупная партия вооружения и военной техники, доставленных из США и европейских стран для группировки украинских войск на Донбассе», — рассказал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков в ходе брифинга, не уточнив конкретное количество техники и вооружения.

В районе Одессы Воздушно-космические силы России уничтожили хранилища с топливом для бронетехники украинских сил, которые находились на химическом предприятии Одесский припортовый завод.

Российская авиация и средства противовоздушной обороны сбили два украинских самолета Су-25: один — в ходе воздушного боя в районе города Белицкое в Донецкой народной республике, а второй — в районе села Новоалександровка Херсонской области.

По данным Минобороны, всего с начала проведения специальной военной операции российские войска уничтожили 174 самолета, 125 вертолетов, 966 беспилотников, 315 зенитных ракетных комплексов, более 3 тыс. танков и других боевых бронированных машин, 402 установки реактивных систем залпового огня, более 1,6 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов, а также более 3 тыс. единиц специальной военной автомобильной техники.

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