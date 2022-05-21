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Байден одобрил помощь Украине на рекордные $40 млрд
Джо Байден
Джо Байден

CentralAsia (CA) -  Президент США Джо Байден подписал закон о выделении дополнительной финансовой помощи Украине на рекордную сумму в $40 млрд. Деньги предоставляют на фоне российских военных действий в Украине.

Документ предполагает выделение средств на военную, экономическую и гуманитарную помощь Киеву. В частности, $6 млрд должно пойти на предоставление вооружений и помощи в сфере безопасности, $8,7 млрд - на экономическую помощь и финансирование работы государственных служб Украины, $5 млрд - на продовольственную помощь Украине и другим странам мира, $900 млн предназначены для поддержки украинских беженцев. Кроме того, $3,9 млрд будет выделено на усиление американских войск в Европе.

С начала военной действий американские власти уже выделили Киеву $3,8 млрд. Во время одобрения проекта о помощи на $40 млрд возникли проблемы: его заблокировал сенатор-республиканец Рэнд Пол. Он сказал, что нельзя спасти Украину, «обрекая при этом экономику США». Из-за него голосование пришлось переносить, но в итоге законопроект одобрил 51 сенатор из 100.

19 мая Джо Байден сообщил, что предоставит Украине новый пакет военной помощи. Его стоимость оценивается в $100 млн. Байден также подписал закон о поставках Украине вооружений по ленд-лизу. Газета The Washington Post назвала Украину самым крупным получателем военной помощи США.

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