Россия запретила въезд в страну 963 гражданам США

МИД РФ

CentralAsia (CA) - МИД России опубликовал список американских граждан, которым запретили въезд в страну на постоянной основе. В перечень вошли 963 человека, включая президента США Джо Байдена.

Также в списке указаны:

сын президента США Хантер Байден;

директор ЦРУ Уильям Бернс;

директор ФБР Кристофер Рэй;

директор Управления по контролю за иностранными активами Минфина США Андреа Гаки;

Генпрокурор США Меррик Гарланд;

прокуроры по делам Марии Бутиной и Константина Ярошенко Эрик Кенерсон и Рэндалл Джэксон соответственно;

министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас;

директор Агентства национальной безопасности США Пол Накасоне;

помощник президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан.

Помимо этого, в перечень включили членов Конгресса, американских министров и представителей военно-промышленного комплекса (ВПК). Москва также запретила въезд в страну гендиректору анимационной студии Dreamworks Animation Джеффри Катценбергу и актеру Моргану Фриману.

В МИД России подчеркнули, что внесли в список власти США, разжигающие русофобию, а также тех, кто их «обслуживает». При этом Россия неизменно уважает американский народ и открыта к честному и уважительному диалогу, добавили в ведомстве.

«Российские контрсанкции носят вынужденный характер и нацелены на то, чтобы заставить правящий американский режим, пытающийся навязать остальному миру неоколониальный «миропорядок, основанный на правилах», изменить свое поведение, признав новые геополитические реалии», — говорится в сообщении.

Власти США также ввели санкции против российского руководства. Так, 26 февраля Вашингтон объявил об ограничительных мерах в отношении президента РФ Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу, главы МИД Сергея Лаврова и главы Генштаба Валерия Герасимова.

Байдену и Псаки запретили въезд в Россию еще в середине марта. Вместе с ними в списке были указаны министр обороны США Ллойд Остин и бывший госсекретарь Хиллари Клинтон.

В конце апреля МИД России внес в «стоп-лист» 29 американцев из числа высших руководителей, бизнесменов, экспертов и журналистов, «формирующих русофобскую повестку дня». В их число вошли основатель компании Meta Марк Цукерберг, вице-президент США Камала Харрис и официальный представитель Госдепартамента Эдвард Прайс.