В казахстанском Шымкенте произошел взрыв около роддома, погибло 3 человека. Видео

CentralAsia (KZ) - Три человека, в том числе двое взрослых и один новорожденный, погибли в результате взрыва в аптеке Шымкента на юге Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения страны.

В субботу днем в аптеке близ роддома Шымкента прогремел взрыв. Здание аптеки, в которой производился физраствор, было уничтожено. Областные власти ранее сообщали о гибели охранника и младенца, находившегося в перинатальном центре.

«К сожалению, жертвами трагического происшествия стали охранник Б. 1979 года рождения, рабочий Ш., 1980 года рождения и один новорожденный ребенок, которому было 18 дней. Еще пострадали 8 человек, все они госпитализированы в медучреждения города», - информирует министерство.

По данным Минздрава, на момент происшествия в перинатальном центре находились 189 пациентов и 65 сотрудников. Все они перемещены в другие медицинские организации Шымкента.

Руководитель ДЧС Шымкента Мадияр Жаксибаев назвал одну из возможных причин взрыва.

«Обстоятельства, причины пожара, а также материальный ущерб устанавливаются. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование. Со слов хозяина здания, где произошел взрыв, сегодня они не работали, но там находилось 2 тонны перекиси водорода. Возможно, из-за этого и произошел взрыв», - рассказал Жаксибаев.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения