В ДТП на узбекско-кыргызской границе погибли 9 человек, - МВД Узбекистана

CentralAsia (UZ) - На пограничном посту между Узбекистаном и Кыргызстаном 21 мая примерно в 15:30 произошло ДТП, в результате которого скончались 9 человек, сообщил пресс-секретарь МВД Шохрух Гиясов.

По его данным, у автотрейлера, груженного бульдозером, который следовал из Кадамжайского района Баткенской области Кыргызстана в Сохский район Ферганской области Узбекистана, «вышел из строя тормоз», из-за чего «водитель потерял управление и въехал в 12 автомобилей (2 — из Узбекистана, 10 — из Кыргызстана), стоявшими в очереди на пограничном посту.

В результате инцидента, который произошёл между КПП «Чечме» и КПП «Чашма», погибли 9 человек, из них 1 гражданин Узбекистана, остальные 8 — Кыргызстана.

«Двум пострадавшим оказали амбулаторную помощь. 5 человек госпитализированы в стационар. Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести», — сказали в Минздраве Кыргызстана.

Сообщается, что грузовик ехал со скоростью 70−80 километров в час.