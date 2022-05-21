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Единую школьную форму в Узбекистане введут с нового учебного года

CentralAsia (UZ) -  С 2022/2023 учебного года все учащиеся государственных школ Узбекистана будут обязаны носить единую форму. Соответствующее постановление правительства подписано 19 мая, сообщает пресс-служба Минюста.

До 1 июня текущего года власти регионов должны определить потребности населения в школьной форме, а с 10 августа — организовать в каждом районе и городе точки продаж.

Детям из малообеспеченных семей школьную форму закупят за счет средств местного бюджета и фондов «Железная тетрадь», «Женская тетрадь» и «Молодежная тетрадь», куда включают малообеспеченных граждан и семьи.

Правительство Узбекистана приступило к рассмотрению вопроса о единой школьной форме после заявления президента Шавката Мирзиёева в 2017 году о том, что ее отсутствие вызывает конфликты между учениками, так как они оценивают друг друга по одежде.

В августе 2018 года было принято постановление о введении единой школьной формы в государственных общеобразовательных учреждениях с 2019-2020 учебного года, утверждены образцы. Однако в мае 2019 года старшая дочь президента Узбекистана Саида Мирзиёева заявила о преждевременности такого решения, и власти отложили ввод единой формы до 2024/2025 учебного года.

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