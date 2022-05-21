CentralAsia (KZ) -

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О биологической безопасности Казахстана», а также поправки «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Казахстана по вопросам биологической безопасности», сообщает Акорда.

Закон предусматривает компетентность госорганов в области общественного здравоохранения, ветеринарии, фитосанитарии по разработке и утверждению правил формирования, ведения и содержания рабочих коллекций патогенных и промышленных микроорганизмов.

Министерство обороны теперь получило полномочия на утверждение правил обеспечения радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил, а уполномоченный орган по биологической защите включается в единую систему противодействия террористическим угрозам, в том числе и в целях исполнения международных обязательств по запрету разработки, производства и накопления биооружия.

Лаборатории, которые работают с патогенными биологическим агентами I группы патогенности, отнесены к стратегическим и потенциально опасным объектам.

А за незаконное обращение, сбыт и хищение опасных патогенов и нарушение требований по обращению с ними, повлекшие тяжкие последствия, теперь грозит уголовная ответственность.

Помимо этого, предусмотрено лицензирование услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации в области здравоохранения; конкретизируется разрешительная система в части выдачи разрешений на каждый объект с указанием патогенов, с которыми осуществляют обращение; устанавливаются основания для лишения (отзыва) разрешений.

На реализацию закона о биологической безопасности в 2022-2024 годы выделят около 25,5 млрд тенге.

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