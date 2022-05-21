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Эрдоган провел переговоры с премьером Швеции и президентом Финляндии
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефоном разговоре призвал премьер-министра Швеции Магдалену Андерссон предпринять конкретные шаги, чтобы прекратить поддержку террористических группировок. Об этом сообщает турецкая сторона по итогам переговоров, передает Anadolu.

В ходе разговора Эрдогана с президентом Финляндии Саули Ниинистё последний заявил, что провел «открытые и прямые» переговоры с президентом Турции по поводу заявки Финляндии на членство в НАТО. Ранее Анкара пригрозила заблокировать заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО, обвинив обе страны в поддержке членов объявленной рядом стран террористической Рабочей партии Курдистана.

«Политическая, финансовая и военная поддержка Швеции террористических организаций должна прекратиться»,— говорится в сообщении турецкой администрации по итогам разговора со шведским премьером. Президент Турции в разговоре с Андерссон также заявил, что эмбарго на экспорт оружия, введенное против Анкары после ее вторжения в Сирию в 2019 году, должно быть отменено.

Ниинистё заявил, что провел «открытые и прямые» переговоры с Реджепом Тайипом Эрдоганом по поводу заявки Финляндии на членство в НАТО. «Я заявил, что как союзники по НАТО Финляндия и Турция будут привержены безопасности друг друга и наши отношения, таким образом, будут укрепляться»,— написал президент Финляндии в Twitter по итогам разговора (цитата по Reuters). «Финляндия осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях. Тесный диалог продолжается»,— отметил Саули Ниинистё.

Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО 18 мая. Для вступления в Североатлантический альянс Финляндии и Швеции необходимо заручиться поддержкой всех членов организации.

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