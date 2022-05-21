Лукашенко подписал закон о расширении полномочий внутренних войск МВД

Александр Лукашенко

CentralAsia (CA) - Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, предусматривающий расширение полномочий и задач внутренних войск МВД страны. Соответствующий закон опубликован в субботу на Национальном правовом интернет-портале.

Ранее эти поправки в законы по вопросам деятельности внутренних войск министерства внутренних дел были приняты обеими палатами белорусского парламента. Документом корректируются два закона – «О внутренних войсках министерства внутренних дел Республики Беларусь» и «О борьбе с терроризмом».

Уточняются задачи внутренних войск за счет их участия в охране общественного порядка, обеспечении правового режима в зоне проведения контртеррористической операции, безопасности охраняемых лиц и охраняемых объектов, а также в мероприятиях по усилению охраны государственной границы.

Также внутренние войска наделяются полномочиями на применение боевой и специальной техники для пресечения массовых беспорядков и групповых нарушений общественного порядка. Уточняются права на применение оружия, в частности, исключается формулировка, что это возможно в случае, если другие способы и средства в обеспечении выполнения задач оказались неэффективными.

Министерство внутренних дел наделяется полномочиями по определению порядка отбора граждан, призываемых во внутренние войска и военнослужащих срочной военной службы внутренних войск для прохождения службы в органах внутренних дел.

Устанавливается обязанность для внутренних войск обеспечить безопасность своих военнослужащих, лиц гражданского персонала внутренних войск, а также близких военнослужащих и лиц гражданского персонала.

Большинство положений закона вступает в силу после его официального опубликования.

После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.