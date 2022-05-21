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В КНДР число больных с симптомами лихорадки достигло почти 2,5 млн
Иллюстрациялык сүрөт
Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (CA) -  В Северной Корее за сутки выявлено более 219 тыс. заболевших с симптомами лихорадки, один человек умер. Предполагают, что речь идет о коронавирусе. О первых случаях заражения COVID-19 власти КНДР официально объявили в конце апреля.

Общее число заболевших в республике достигло 2,46 млн человек, следует из отчетности на сайте Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК). Умерли в общей сложности 66 заразившихся. Свыше 692 тыс. человек находятся на лечении.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын говорил, что распространение коронавируса стало крупнейшим потрясением с основания КНДР. Он приказал привлечь военных к снабжению аптек лекарствами. Южная Корея предложила направить КНДР вакцины от COVID-19. США также заявили, что готовы принять меры для оказания помощи Северной Корее.

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