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ВОЗ подтвердила 92 случая заражения оспой обезьян в 12 странах

CentralAsia (CA) -  В мире выявлено 92 случая заражения оспой обезьян с 13 по 21 мая, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Еще у 28 человек есть подозрение на заболевание. Не зафиксировано ни одной смерти.

Заболевания зафиксированы в 12 странах. Больше всего — в Португалии, Испании, Великобритании (от 21 до 30 случаев). Также зараженные выявлены в Австралии, Бельгии, Канаде, Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Швеции и США. ВОЗ утверждает, что большая часть заболевших — мужчины, у которых были половые контакты с мужчинами.

Оспа обезьян — редкое инфекционное заболевание, характеризующееся лихорадкой, общей интоксикацией и появлением сыпи на коже. Симптомы схожи с симптомами, наблюдавшимися в прошлом у пациентов с натуральной оспой, однако менее серьезны.

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