Билл Гейтс назвал смартфон, которым пользуется

CentralAsia (CA) -

Основатель и бывший глава Microsoft Билл Гейтс, отвечая на вопрос о своем мобильном устройстве на форуме Reddit, рассказал, каким именно смартфоном пользуется сам, передает AndroidAuthority.

По словам миллиардера, сейчас он владеет складной моделью от Samsung. «У меня есть Android-смартфон - это Galaxy Z Fold3. Я пробую разные устройства. Такой экран заменяет мне и отличный портативный ноутбук, и телефон», - написал Гейтс.

При этом издание акцентирует внимание на том, что Билл Гейтс не упомянул Microsoft Surface Duo 2, который, как и первое поколение, провалился в продажах.

Впрочем, по данным портала, Samsung и Microsoft давно сотрудничают друг с другом - на смартфонах Samsung предустановлено много сервисов компании Гейтса. Это партнерство также распространяется на складные устройства.